A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA MELEGNANO

Roma, 10 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli sono terminati in anticipo rispetto al programma, i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza; di conseguenza è stata annullata la chiusura di Melegnano, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 10, alle 5:00 di venerdì 11 luglio.