A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DI BASSO LOGIANO. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE USCITA CASALPUSTERLENGO E IMMISSIONE COMPLANARE DI PIACENZA SUD (R49). R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CONFERMATA CHIUSURA NOTTURNA USCITA PIACENZA SUD
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura dell’uscita di Basso Lodigiano, per chi proviene da Bologna, che era prevista dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 gennaio.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, di seguito indicate:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 19 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 20 GENNAIO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano o di Lodi.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 21 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 22 GENNAIO
Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli.
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), in direzione A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa, proseguire verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1, rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza sud.