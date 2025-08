A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI SASSO MARCONI NORD

Roma, 1 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 2 agosto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.