A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI LODI. CONFERMATA LA CHIUSURA ENTRATA SVINCOLO DI MELEGNANO BINASCO

Roma, 20 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono terminate in anticipo rispetto al programma le attività di ispezione della segnaletica verticale alla stazione di Lodi; di conseguenza, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Lodi, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 maggio. Nello stesso orario, rimane confermata, come da programma, la chiusura dello svincolo di Melegnano Binasco, in entrata verso Bologna, per attività di ispezione della segnaletica verticale.

In alternativa, entrare allo svincolo di San Giuliano o alla stazione di Lodi.