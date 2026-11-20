A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 20 novembre 2026- Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Firenze Impruneta, per chi proviene da Bologna, che era prevista dalle 22:00 di sabato 21 alle 6:00 di domenica 22 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.