A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO
A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Casalpusterlengo, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 2, alle 5:00 di martedì 3 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.