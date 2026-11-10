A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE AREE DI SERVIZIO SOMAGLIA EST E SOMAGLIA OVEST

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure della stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Bologna, che erano previste nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, con orario 21:00-5:00.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A1, di seguito indicate:

-dalle 20:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia est”, situata nel tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione;

-nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.