A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure dell’uscita di Basso Lodigiano, che erano previste nelle tre notti di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre, con orario 21:00-5:00.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.