A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE IN A11 FIRENZE-PISA NORD

Roma, 17 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono terminati in anticipo rispetto al programma gli interventi per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza; di conseguenza sono state annullate le chiusure, per chi proviene da Bologna, del ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze, che erano previste nelle quattro notti di martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 giugno con orario 21:00-6:00.