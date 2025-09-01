A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura, per chi proviene da Bologna, del ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, verso la A4 Torino-Trieste, prevista dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 settembre.
Conseguentemente sarà regolarmente aperta l’uscita della stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna.