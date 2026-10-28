A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE MELEGNANO, MELEGNANO SVINCOLO E IMMISSIONE A58 TEEM E CHIUSURA SVINCOLO ENTRATA SVINCOLO BINASCO
A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE MELEGNANO, MELEGNANO SVINCOLO E IMMISSIONE A58 TEEM E CHIUSURA SVINCOLO ENTRATA SVINCOLO BINASCO
Roma, 28 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo di San Giuliano Milanese, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 28, alle 5:00 di giovedì 29 ottobre.
Inoltre, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, sulla stessa A1, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicate:
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 29 OTTOBRE
-sarà chiusa la stazione di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, anticipare l’uscita a San Giuliano, oppure proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Lodi;
-sarà chiuso lo svincolo di Melegnano svincolo, in entrata verso Bologna.
In alternativa, entrare alla stazione di Lodi;
-sarà chiuso lo svincolo di Binasco, in entrata verso Bologna.
In alternativa, entrare alla stazione di Lodi.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 30 ALLE 5:00 DI SABATO 31 OTTOBRE
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Melegnano, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP40 e SS9 via Emilia e entrare in A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Lodi e rientrare dalla stessa stazione in direzione Milano, per poi entrare in A58 TEEM.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.