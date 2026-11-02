A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO D21-BASSO LODIGIANO VERSO MILANO

Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre.

Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A1, la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano, verso Milano, prevista dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre.

Si ricorda che le stazioni di Fiorenzuola in A1 e di Piacenza sud sulla Complanare di Piacenza (R49), saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni; inoltre, sarà chiusa l’uscita di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna. L’area di servizio “Arda est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

Contestualmente saranno chiusi i Rami di allacciamento che dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia, con provenienza Torino e Brescia, immettono in A1, verso Milano e Bologna.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla D21, uscire a Cremona, percorrere la SP234 verso Piacenza e immettersi in A1 alla stazione di Casalpusterlengo, verso Milano.

In alternativa alle chiusure di Fiorenzuola e di Piacenza sud, si potrà entrare a Basso Lodigiano verso Milano e a Fidenza in direzione Bologna, mentre in alternativa alla chiusura di Fiorenzuola, si potrà uscire anticipatamente a Fidenza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.