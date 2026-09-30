A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’AREA DI SERVIZIO SAN ZENONE OVEST. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LODI-CASALPUSTERLENGO E BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO

Roma, 30 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure dell’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel tratto compreso tra Milano sud e Lodi, verso Bologna, che erano previste nelle due notti di mercoledì 30 settembre e di giovedì 1 ottobre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla A1, per lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

-nelle due notti di mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Lodi, percorrere la SP235, la SS9 via Emilia, la SP234 e entrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Bologna: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Milano: Melegnano;

-dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. Con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia, la SP234 e entrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Bologna: Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.