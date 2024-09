A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’AREA DI PARCHEGGIO CHIARAVALLE OVEST. CONFERMATE LE ALTRE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 23 settembre 2024 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’area di parcheggio “Chiaravalle ovest”, situata nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna, che era prevista dalle 20:00 di questa sera, lunedì 23, alle 5:00 di martedì 24 settembre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A1, per consentire lavori di pavimentazione, di manutenzione dei pali luce, di riqualifica delle barriere di sicurezza e attività di ispezione cavalcavia, di seguito indicate:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 SETTEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Fiorenzuola;

verso Bologna: Parma.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese;

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Fiorenzuola;

verso Bologna: Parma.

DALLE 20:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

-sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia est”, situata nel tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Fiorenzuola;

verso Bologna: Parma.

DALLE 20:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 SETTEMBRE

-sarà chiusa l’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 SETTEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Fiorenzuola;

verso Bologna: Parma.