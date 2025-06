A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO

RAMO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE A1

Roma, 26 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli, sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste dalle 22:00 di questa sera, giovedì 26, alle 6:00 di venerdì 27 giugno:

-annullata la chiusura, sulla A1 Milano-Napoli, della stazione di Guidonia Montecelio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Napoli;

-annullata la chiusura del Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli, da Roma e da Teramo verso Firenze.