A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI FIORENZUOLA. CONFERMATE LE CHIUSURE STAZIONI DI FIDENZA E PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI FIORENZUOLA. CONFERMATE LE CHIUSURE STAZIONI DI FIDENZA E PARMA
Roma, 14 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le seguenti chiusure della stazione di Fiorenzuola, previste oggi, giovedì 14 maggio:
-annullata la chiusura in uscita, che era prevista dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
-annullata la chiusura in entrata, che era prevista dalle ore 12:00 alle ore 14:00.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione delle essenze arboree:
-dalle 11:00alle 13:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola; in ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Parma, oppure immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest;
per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Parma; in ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano e uscire a Fiorenzuola oppure immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest;
-dalle 12:00 alle 14:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata verso Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Fiorenzuola;
verso Bologna: Parma; in ulteriore alternativa, entrare a Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1 verso Bologna;
-dalle 11:00 alle 13:00 di sabato 16 maggio, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza; in ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Terre di Canossa Campegine o immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest;
per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Terre di Canossa Campegine; in ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano e uscire a Fidenza oppure immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest;
-dalle 12:00 alle 14:00 di sabato 16 maggio, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata verso Milano e Bologna. In alternativa si consiglia:
verso Milano, entrare alla stazione di Fidenza; in ulteriore alternativa, entrare a Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1 verso Milano;
verso Bologna: Terre di Canossa Campegine.