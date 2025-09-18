A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI FABRO E L’AREA DI SERVIZIO FABRO EST
Roma, 18 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste dalle 22:00 di questa sera, giovedì 18, alle 6:00 di venerdì 19 settembre:
-regolarmente aperta la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma;
-regolarmente aperta l’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.