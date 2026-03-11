A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME
A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME
Roma, 11 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure della stazione di Chiusi Chianciano Terme, che erano previste nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, di seguito indicate:
-annullata la chiusura in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma, che era prevista dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 1:00 di giovedì 12 marzo;
-annullata la chiusura in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze, che era prevista dalle 1:00 alle 6:00 di giovedì 12 marzo.