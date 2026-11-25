A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CASERTA SUD

R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1/CASERTA CENTRO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CASERTA CENTRO

Roma, 25 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sono state annullate le chiusure della stazione di Caserta sud, in entrata verso Napoli e di Caserta Centro, in uscita per chi proviene da Roma, che erano previste dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 6:00 di giovedì 26 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.