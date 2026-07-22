A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO. AGGIORNAMENTO CHISURA NOTTURNA STAZIONE DI LODI. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO. AGGIORNAMENTO CHISURA NOTTURNA STAZIONE DI LODI. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA BASSO LODIGIANO
Roma, 22 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, che era prevista dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 luglio.
Sulla stessa A1, la chiusura dell’uscita di Lodi, per chi proviene da Bologna, inizialmente prevista dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 luglio, sarà effettuata dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 luglio, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casalpusterlengo oppure a Melegnano/Binasco.
Rimane confermata, sulla stessa A1, la chiusura della stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 21:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 luglio, per lavori di manutenzione.
In alternativa:
i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49).
In ulteriore alternativa, potranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo;
i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza