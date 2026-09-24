A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CALENZANO SESTO FIORENTINO

Roma, 24 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, che era prevista dalle 23:00 di venerdì 25 alle 5:00 di sabato 26 settembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.