A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI CAIANELLO

Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata e dell’uscita della stazione di Caianello, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 19, alle 6:00 di martedì 20 ottobre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.