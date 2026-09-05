A1 MILANO-NAPOLI, RAMO C E RAMO F6/E: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 5 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sul Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno) e sul Ramo F6/E (Diramazione Capodichino-allacciamento A1 Milano-Napoli), per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 8 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE E DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 10 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 11 SETTEMBRE

-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e Napoli Centro Direzionale, verso Napoli. Di conseguenza, chi proviene da Roma dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo della Diramazione Capodichino, verso la Tangenziale, dove potrà uscire a Corso Malta, percorrere la SS162 Dir verso la A1 e rientrare in A1 a Napoli Centro Direzionale;

-sarà chiuso il Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli ed è diretto in A1 Milano-Napoli verso Napoli, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Cittadella”.

In alternativa si consiglia di uscire in Tangenziale a Corso Malta ed entrare in A1 allo svincolo di Napoli Centro Direzionale;

-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo F6/E (Diramazione Capodichino-allacciamento A1), immette sul Ramo C, per chi proviene dalla Diramazione Capodichino/Ramo H39 ed è diretto in A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire in Tangenziale a Corso Malta, seguire le indicazioni per la SS162 Dir verso la A1 ed entrare in A1 allo svincolo di Napoli Centro Direzionale.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.