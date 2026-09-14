A1 MILANO-NAPOLI, RAMO C E RAMO F6/E: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sul Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno) e sul Ramo F6/E (Diramazione Capodichino-allacciamento A1 Milano-Napoli), per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e Napoli Centro Direzionale, verso Napoli. Di conseguenza, a chi proviene da Roma si consiglia di uscire allo svincolo di Casoria, verso la SP1, seguire le indicazioni per l’inversione di marcia, percorrere la SP1 fino all’immissione con la SS162 Dir verso Napoli Centro Direzionale ed entrare in A1 da questo svincolo;

-sarà chiuso il Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli ed è diretto in A1 Milano-Napoli verso Napoli, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Cittadella”.

In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Casoria, immettersi sul Ramo H39 verso la SP1, proseguire sulla SS162 Dir verso Napoli Centro Direzionale ed entrare in A1 da questo svincolo;

-sarà chiuso l’allacciamento che dal Ramo F6/E (Diramazione Capodichino-allacciamento A1), immette sul Ramo C, per chi proviene dalla Diramazione Capodichino/Ramo H39 ed è diretto in A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Casoria, immettersi sul Ramo H39 verso la SP1, proseguire sulla SS162 Dir verso Napoli Centro Direzionale ed entrare in A1 da questo svincolo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.