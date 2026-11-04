A1 MILANO-NAPOLI, R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1/CASERTA CENTRO, A30 CASERTA-SALERNO, A16 NAPOLI-CANOSA E RAMO ALLACCIAMENTO RACCORDO SALERNO-AVELLINO/A30: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 4 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A30 Caserta-Salerno, è stato modificato il programma delle chiusure notturne previsto nelle notti del 9 e del 12 novembre.

Di seguito, il programma aggiornato delle chiusure sulla A1 Milano-Napoli, sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), sulla A30 Caserta-Salerno, sulla A16 Napoli-Canosa e sul Ramo di allacciamento Raccordo Salerno-Avellino/A30 Caserta-Salerno, per lavori di manutenzione delle essenze arboree:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Caserta sud, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa, uscire a Pomigliano Villa Literno. S

Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8):

-sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, entrare a Caserta Centro, sulla A1 Milano-Napoli.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 5 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 6 NOVEMBRE

Sulla A30 Caserta-Salerno:

– sarà chiuso lo svincolo di Maddaloni, in entrata e in uscita.

In alternativa, utilizzare Caserta nord o Caserta sud, sulla A1 Milano-Napoli o Caserta Centro, Sul ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8).

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 6 ALLE 6:00 DI SABATO 7 NOVEMBRE

Sulla A30 Caserta-Salerno:

-sarà chiusa la stazione di Nola, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Caserta: percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Pomigliano/Villa Literno e immettersi in A1 verso Roma;

in entrata verso Salerno: entrare a Tufino, in A16 Napoli-Canosa e poi immettersi in A30, direzione Salerno;

in uscita per chi proviene da Caserta e da Salerno: immettersi in A16 Napoli-Canosa, uscire a Tufino e percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie, verso Nola.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

Sulla A30 Caserta-Salerno:

-sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in entrata e in uscita.

In alternativa, utilizzare la stazione di Nola o di Sarno.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

Sulla A30 Caserta-Salerno:

-saranno chiusi, per chi proviene da Caserta e da Salerno, i Rami di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli e Canosa.

In alternativa, uscire in A30 a Nola, seguire le indicazioni per Avellino, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie verso Tufino ed entrare in A16 alla stazione di Tufino, verso Napoli o Canosa.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE

Sulla A16 Napoli-Canosa:

-saranno chiusi, per chi proviene da Napoli e da Canosa, i Rami di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta e Salerno.

In alternativa, uscire a Tufino, in A16, seguire le indicazioni per la SS7 Nazionale delle Puglie ed entrare in A30 a Nola, verso Caserta o Salerno.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 13 NOVEMBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Salerno.

In alternativa, uscire allo svincolo di Pomigliano Villa Literno, percorrere la SS7 bis verso Nola ed entrare in A30 a Nola, in direzione Salerno.

Sulla A30 Caserta-Salerno:

-sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa, uscire alla stazione di Nola, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno ed entrare in A1 verso Napoli allo svincolo di Pomigliano Villa Literno.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 NOVEMBRE

Sulla A30 Caserta-Salerno:

-sarà chiusa la stazione di Sarno, in entrata e in uscita.

In alternativa, utilizzare la stazione di Palma Campania o di Nocera Pagani.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 17 NOVEMBRE

Sulla A30 Caserta-Salerno:

-sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Salerno: Castel San Giorgio;

in uscita per chi proviene da Caserta: Sarno.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE

Sulla A30 Caserta-Salerno:

– sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Caserta: Sarno;

in uscita per chi proviene da Salerno: Castel San Giorgio.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE

Sulla A30 Caserta-Salerno:

-sarà chiusa la stazione di Castel San Giorgio, in entrata e in uscita.

In alternativa, utilizzare la stazione di Nocera Pagani o lo svincolo di Mercato San Severino.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 20 NOVEMBRE

Sulla A30 Caserta-Salerno:

-sarà chiuso lo svincolo di Mercato San Severino, in entrata e in uscita.

In alternativa, utilizzare la stazione di Castel San Giorgio, sulla stessa A30 o lo svincolo di Fisciano, sul Raccordo Salerno-Avellino.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 6:00 DI SABATO 21 NOVEMBRE

Sulla A30 Caserta-Salerno:

-sarà chiusa, per chi proviene da Caserta, l’immissione sul Raccordo Avellino-Salerno, verso Avellino.

In alternativa, uscire a Mercato San Severino e seguire le indicazioni per Fisciano, dove entrare sul Raccordo, in direzione Avellino.

Sul Ramo di allacciamento Raccordo Salerno-Avellino/A30 Caserta-Salerno:

-sarà chiusa, per chi proviene da Avellino, l’immissione sulla A30, verso Caserta.

In alternativa, uscire allo svincolo di Fisciano ed entrare in A30 a Mercato San Severino, in direzione Caserta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.