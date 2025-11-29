A1 MILANO-NAPOLI, R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO, RAMO ALLACCIAMENTO A51/R5 e R6 RACCORDO A1-A51: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 29 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est/R5 e sul Raccordo A1-A51 (R6), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 1 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 2 DICEMBRE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare a Melegnano Binasco;
-sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano, San Giuliano Milanese;
in uscita per chi proviene da Milano, Lodi.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 2 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE
Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano.
In alternativa, si consiglia di entrare a Melegnano o a San Donato.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 3 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 4 DICEMBRE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso lo svincolo di Binasco, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire a Melegnano o a San Giuliano;
-sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Binasco o di San Giuliano.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 4 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 5 DICEMBRE
Sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), sarà chiusa, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, l’immissione sulla A51 Tangenziale est, verso Usmate.
In alternativa, si consiglia di proseguire sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo, per poi seguire le indicazioni per Milano/Tangenziale est.
Sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est/R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, sarà chiusa, per chi proviene da Usmate, l’immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto, verso Chiaravalle.
In alternativa si consiglia:
verso Bologna, proseguire sul Raccordo A51-A1 (R6) verso Bologna e immettersi poi in A1 in direzione Bologna;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS 9 via Emilia, proseguire sul Raccordo A51-A1 (R6) verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per seguire poi le indicazioni per San Donato/ Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS 9 via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).
Sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), sarà chiusa, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, l’immissione sul Raccordo A51-A1 (R6), verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa proseguire sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna e immettersi poi in A1 verso Bologna.
Sul Raccordo A1-A51 (R6), sarà chiusa, per chi proviene da Bologna, l’immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Milano città.
In alternativa seguire le indicazioni per Milano città dal Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.