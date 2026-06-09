A1 MILANO-NAPOLI, R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD E RAMO DI ALLACCIAMENTO A21/R49: TERMINATI IN ANTICIPO DI LAVORI. ANNULLAMENTO CHIUSURE PROGRAMMATE

Roma, 9 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sulla Complanare di Piacenza sud (R49) e sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/R49 Complanare di Piacenza sud, sono terminati, in anticipo rispetto al programma, i lavori di posa cavi; di conseguenza, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-è stata annullata la chiusura del tratto Casalpusterlengo-allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Bologna.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata verso Bologna di Casalpusterlengo e l’entrata di Basso Lodigiano in entrambe le direzioni.

Regolarmente aperta anche l’area di servizio “Somaglia ovest”;

-è stata annullata la chiusura del tratto allacciamento D21 Diramazione Fiorenzuola-Casalpusterlengo, verso Milano.

Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le aree di servizio “Arda est” e “Somaglia est”;

-è stata annullata la chiusura uscita stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna.

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

-è stata annullata la chiusura dell’entrata stazione di Piacenza sud, in entrambe le direzioni.

Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/R49 Complanare di Piacenza sud:

-è stata annullata la chiusura immissione sulla Complanare di Piacenza sud.