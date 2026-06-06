A1 MILANO-NAPOLI, R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD E RAMO DI ALLACCIAMENTO A21/R49: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sulla Complanare di Piacenza sud (R49) e sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/R49 Complanare di Piacenza sud, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 9 e di mercoledì 10 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata verso Bologna, mentre la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la SP234 e la SS10, per poi immettersi sulla D21 Diramazione Fiorenzuola ed entrare in A1 verso Bologna;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Bologna: Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo;

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D21 Diramazione Fiorenzuola e Casalpusterlengo, verso Milano. Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Arda est” e “Somaglia est”, situate nel suddetto tratto.

Di conseguenza, chi proviene da Bologna verrà deviato obbligatoriamente sulla D21 Diramazione Fiorenzuola e potrà uscire a Cremona, per poi proseguire sulla SP234 verso Piacenza e immettersi quindi in A1 verso Milano alla stazione di Casalpusterlengo;

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza, al km 90+400. Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), sarà chiusa l’entrata di Piacenza sud, in entrambe le direzioni.

In alternativa, entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Casalpusterlengo, sulla A1;

verso Bologna: Fiorenzuola, sulla A1.

Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/R49 Complanare di Piacenza sud:

-sarà chiusa, l’immissione sulla Complanare di Piacenza sud, per chi proviene da Torino verso tutte le direzioni mentre, per chi proviene da Brescia solo in direzione Milano.

In alternativa si consiglia:

da Torino verso Milano, proseguire sulla A21 verso Brescia, uscire alla stazione di Cremona, immettersi sulla SS10 e sulla SP234 ed entrare in A1 a Casalpusterlengo;

da Torino verso Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza ovest, immettersi sulla SS10 e sulla SS9 fino a raggiungere la stazione di Fiorenzuola; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A21 verso Brescia, uscire a Cremona, rientrare dalla stessa stazione verso Bologna e immettersi in sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola per poi entrare in A1 verso Bologna;

da Brescia verso Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Cremona, immettersi sulla SS10 e sulla SP234 verso Piacenza, fino a raggiungere la stazione di Casalpusterlengo.