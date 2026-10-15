A1 MILANO-NAPOLI, R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD E RAMO DI ALLACCIAMENTO A21/R49: CHIUSURE NOTTURNE
A1 MILANO-NAPOLI, R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD E RAMO DI ALLACCIAMENTO A21/R49: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 15 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sulla Complanare di Piacenza sud (R49) e sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/R49 Complanare di Piacenza sud, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con la R49, verso Piacenza Sud/A21.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1, in direzione Milano, uscire a Basso Lodigiano, rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, da cui poi interconnettersi con la R49, verso Piacenza sud, Brescia e Torino.
Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/R49 Complanare di Piacenza sud:
-sarà chiusa, l’immissione sulla Complanare di Piacenza sud, per chi proviene da Torino e da Brescia, verso Milano.
In alternativa si consiglia:
per i mezzi pesanti (> 3,5 t), da Torino verso Milano, proseguire sulla A21 verso Brescia, uscire alla stazione di Cremona, percorrere la SS10, la SP234 ed entrare in A1 a Casalpusterlengo;
per i mezzi leggeri (<3,5 t), da Torino verso Milano, uscire a Piacenza ovest, percorrere la SS10, la SP234 ed entrare in A1 a Basso Lodigiano;
per i mezzi pesanti (> 3,5 t), da Brescia verso Milano, uscire alla stazione di Cremona, percorrere la SS10, la SP234 ed entrare in A1 a Casalpusterlengo;
per i mezzi leggeri (<3,5 t), da Brescia verso Milano, proseguire sulla A21 verso Torino, percorrere la SS10, la SP234 ed entrare in A1 a Basso Lodigiano.
Sulla Complanare di Piacenza Sud (R49):
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata verso entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia:
per i mezzi leggeri (<3,5 t), verso Milano: Basso Lodigiano;
per i mezzi pesanti (> 3,5 t), verso Milano: Fiorenzuola;
verso Bologna: Fiorenzuola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.