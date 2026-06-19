A1 MILANO-NAPOLI, R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD E RAMO ALLACCIAMENTO A21/A1: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sulla Complanare di Piacenza sud (R49) e sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/A1, per consentire lavori di manutenzione viadotto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 22 E MARTEDI’ 23 GIUGNO, CON ORARIO 22:00-5:00

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Bologna.

Si precisa che le stazioni di Casalpusterlengo e Basso Lodigiano saranno contestualmente chiuse in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

Saranno regolarmente aperti, per chi proviene dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia, i Rami di immissione sulla A1, verso Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la SP234 e la SS10 e immettersi in A21 verso Bologna;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo e di Basso Lodigiano, verso Bologna: Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo e di Basso Lodigiano, verso Milano: Lodi.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 24 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 25 GIUGNO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D21 Diramazione Fiorenzuola e Casalpusterlengo, verso Milano. Contestualmente, nel suddetto tratto, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia est”, mentre l’area di servizio “Arda est” sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

Di conseguenza, chi proviene da Bologna verrà deviato obbligatoriamente sulla D21 Diramazione Fiorenzuola e potrà uscire a Cremona, per poi proseguire sulla SP234 verso Piacenza e immettersi quindi in A1 verso Milano alla stazione di Casalpusterlengo;

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia:

dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 1:00 di mercoledì 25 giugno: anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza, al km 90+400;

dalle 1:00 alle 5:00 di giovedì 25 giugno: uscire a Parma, al km 110+400 della stessa A1, o a Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, in considerazione della chiusura dell’uscita della stazione di Fidenza, per chi proviene da Milano, per lavori di posa cavi.

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: Casalpusterlengo;

verso Bologna: Basso Lodigiano o Fiorenzuola.

Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/ A1:

-sarà chiusa, per chi proviene da Brescia, l’immissione sulla A1, verso Milano.

In alternativa, uscire a Cremona, percorrere la SS10 e la SP234 ed entrare in A1 verso Milano alla stazione di Casalpusterlengo.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 25 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 26 GIUGNO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D21 Diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano, verso Milano.

L’area di servizio “Arda est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

Di conseguenza, chi proviene da Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla D21 Diramazione Fiorenzuola e potrà uscire a Cremona, per poi proseguire sulla SP234 verso Piacenza e immettersi quindi in A1 verso Milano alla stazione di Casalpusterlengo;

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia:

dalle 22:00 di giovedì 25 alle 1:00 di venerdì 26 giugno: anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza, al km 90+400; dalle 1:00 alle 5:00 di venerdì 26 giugno: uscire a Parma, al km 110+400 della stessa A1, o a Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, in considerazione della chiusura dell’uscita della stazione di Fidenza, per chi proviene da Milano, per lavori di posa cavi.

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: Casalpusterlengo;

verso Bologna: Basso Lodigiano o Fiorenzuola.

Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/A1:

-sarà chiusa, per chi proviene da Brescia, l’immissione sulla A1, verso Milano.

In alternativa, i veicoli leggeri potranno proseguire sulla A21 verso Torino, uscire a Piacenza ovest, immettersi sulla SS10 e sulla SS9 ed entrare in A1 verso Milano alla stazione di Basso Lodigiano, mentre i i veicoli pesanti, dovranno uscire a Cremona, percorrere la SS10 e la SP234, per poi entrare in A1 verso Milano a Casalpusterlengo.