A1 MILANO-NAPOLI: PER RMALTEMPO ANNULLATE LE USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE ALLA STAZIONE DI FIORENZUOLA

Roma, 25 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, Sulla A1 Milano-Napoli, è stato annullato il provvedimento di uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, che era previsto nelle due notti di mercoledì 25, giovedì 26 novembre, con orario 21:00-5:00 e nella notte di venerdì 27 novembre, con orario 22:00-6:00.