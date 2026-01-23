A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
Roma, 23 gennaio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 23, alle 5:00 di sabato 24 gennaio.