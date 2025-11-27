A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO ANNULLATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASALPUSTERLENGO-BASSO LODIGIANO VESO BOLOGNA
Roma, 27 novembre 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, che erano previste nelle due notti di giovedì 27 e venerdì 28 novembre.
Di conseguenza, la stazione di Casalpusterlengo sarà regolarmente aperta in entrata in entrambe le direzioni e aperta anche l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto.