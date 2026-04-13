A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO MELEGNANO-LODI VERSO BOLOGNA

Roma, 13 aprile 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Melegnano e Lodi, verso Bologna, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, lunedì 13, alle 5:00 di martedì 14 aprile; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel suddetto tratto.