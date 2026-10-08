A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CASALPUSTERLENGO-LODI

Roma, 8 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano, prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 8, alle 5:00 di venerdì 9 ottobre; di conseguenza, sarà regolarmente aperta la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni e regolarmente accessibile l’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto.

Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A1, la chiusura del tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi, verso Milano, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, per lavori di pavimentazione.

Si ricorda che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234 verso Casalpusterlengo, SS9 via Emilia in direzione Lodi, SP235 verso Sant’Angelo Lodigiano e rientrare in A1 a Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Milano: Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Bologna: Basso Lodigiano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.