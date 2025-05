A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO ANNULLATA CHIUSURA ENTRATA STAZIONE DI LODI. CONFERMATA CHIUSURA ENTRATA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO

Roma, 5 maggio 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Lodi, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 5, alle 5:00 di martedì 6 maggio.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura, sulla stessa A1, della stazione di Casalpusterlengo, dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 maggio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

verso Milano: Lodi;

verso Bologna: Basso Lodigiano.