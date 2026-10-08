A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA STAZIONE DI LODI. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DI SAN GIULIANO MILANESE
A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA STAZIONE DI LODI. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 8 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni, prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 8, alle 5:00 di venerdì 9 ottobre.
In tale orario, rimane confermata, come da programma, la chiusura dello svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Milano: via Emilia/Poasco/San Donato sull’R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto;
in uscita per chi proviene da Bologna: anticipare l’uscita a Melegnano/Binasco sulla stessa A1 o proseguire in A1 verso Milano, immettersi sull’R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto verso Piazzale Corvetto e uscire a via Emilia/Poasco/San Donato.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.