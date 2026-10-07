A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE- REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA

Roma, 7 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna, prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 ottobre; sarà, pertanto, regolarmente aperta anche l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.