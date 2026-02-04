A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO GUIDONIA MONTECELIO-ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO GUIDONIA MONTECELIO-ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO VERSO NAPOLI
Roma, 4 febbraio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Guidonia Montecelio e l’allacciamento con la A24 Roma-Teramo, verso Napoli, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 4, alle 6:00 di giovedì 5 febbraio.