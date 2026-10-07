A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 7 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano, prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 ottobre; sarà regolarmente aperta anche la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni e aperta anche l’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano, dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, per lavori di pavimentazione.

Si ricorda che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Casalpusterlengo, SP234 in direzione Ospedaletto Lodigiano e rientrare in A1 verso Milano a Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano verso Milano: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano verso Bologna: Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza o Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.

E’ stato aggiornato l’orario di chiusura del tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi, verso Milano.

Il suddetto tratto sarà chiuso dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, per lavori di pavimentazione. Si ricorda che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234 verso Casalpusterlengo, SS9 via Emilia in direzione Lodi, SP235 verso Sant’Angelo Lodigiano e rientrare in A1 a Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Milano: Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Bologna: Basso Lodigiano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.