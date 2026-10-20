A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO REGGIO EMILIA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO

Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano, prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Reggio Emilia-Terre di Canossa Campegine, verso Milano, dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, per lavori di pavimentazione;

l’area di parcheggio “Crostolo est” sarà chiusa con orario 19:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS9 via Emilia, via Bertona, SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine, verso Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.