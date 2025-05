A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA (R49)

Roma, 15 maggio 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza (R49) da Bologna verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia, prevista dalle 21:00 di questa sera giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 maggio.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’uscita di Piacenza sud, per chi proviene da Bologna.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto Ramo di allacciamento, dalle 21:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 maggio.

Sarà contestualmente chiusa l’uscita della stazione di Piacenza sud, per chi proviene da Bologna.

In alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700, rientrare dalla stessa stazione verso Bologna e seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia / Piacenza sud.