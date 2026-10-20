A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A58 TEEM-MELEGNANO. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI CASALPUSTERLENGO-LODI E BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO
A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A58 TEEM-MELEGNANO. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI CASALPUSTERLENGO-LODI E BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO
Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e Melegnano, verso Milano, prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A1, di seguito indicate:
-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e Melegnano, verso Milano.
In alternativa, dopo la deviazione sulla A58 TEEM, uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi, percorrere la SS9 via Emilia, la SP40 e entrare in A1 a Melegnano;
-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria a Casalpusterlengo, percorrere la SP234, la SS9 via Emilia, la SP235 e entrare in A1 a Lodi;
per la chiusura di Casalpusterlengo verso Milano: Lodi;
-per la chiusura di Casalpusterlengo verso Bologna: Basso Lodigiano;
-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia, la SP234 e entrare il A1 a Casalpusterlengo;
per la chiusura di Basso Lodigiano verso Milano: Casalpusterlengo;
per la chiusura di Basso Lodigiano verso Bologna: per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: Piacenza sud, sulla R49 Complanare di Piacenza;
per la chiusura di Basso Lodigiano verso Bologna: per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: Casalpusterlengo, sulla stessa A1.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.