A1 MILANO-NAPOLI: PER MALTAMPO AGGIORNATO IL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A15 PARMA-LA SPEZIA-FIDENZA VERSO MILANO

Roma, 6 maggio 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 6, alle 5:00 di mercoledì 7 maggio.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, nelle due notti di mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A15, uscire dalla stazione di Parma Ovest, percorrere la SS9 via Emilia, la SP12 e rientrare in A1 dalla stazione di Fidenza.