A1 MILANO-NAPOLI: PER GARA CICLISTICA CHIUSE PER ALCUNE ORE IMMISSIONE SVINCOLO ACERRA AFRAGOLA, IMMISSIONE SP1 E SS162. RAMO H39: PER GARA CICLISTICA CHIUSA PER ALCUNE ORE IMMISSIONE SP1

Roma, 13 maggio 2026 – In occasione della sesta tappa dell’edizione 109 del Giro d’Italia “Paestum-Napoli”, che si svolgerà giovedì 14 maggio, sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo H39, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 10:00 alle 16:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Napoli, i Rami di immissione allo svincolo di Acerra Afragola, verso Acerra e Afragola.

In alternativa, chi proviene da Roma potrà uscire a Caserta Centro, mentre chi proviene da Napoli potrà seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli.

Sulla A1 Milano-Napoli:

-saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Napoli, i Rami di immissione sulla SP1 e sulla SS162.

In alternativa, seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli.

Sul Ramo H39:

-saranno chiusi, per chi proviene dalla SP527 Casoria e da Napoli, i Rami di immissione sulla SP1.

In alternativa, uscire a Capodichino sulla Tangenziale di Napoli.