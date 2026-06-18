A1 MILANO-NAPOLI: PER GARA CICLISTICA CHIUSA PER DUE ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALMONTONE

Roma, 18 giugno 2026 – In occasione della sesta tappa “Velletri-Subiaco-Monte Livata” della 49esima edizione del Giro d’Italia “Next Gen 2026”, che si svolgerà venerdì 19 giugno, sulla A1 Milano-Napoli, sarà necessario chiudere la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli, dalle 11:00 alle 13:00, e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.