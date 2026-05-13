A1 MILANO-NAPOLI: PER GARA CICLISTICA CHIUSA PER ALCUNE ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SAN VITTORE

Roma, 13 maggio 2026 – In occasione della settima tappa dell’edizione 109 del Giro d’Italia “Formia-Blockhaus”, che si svolgerà venerdì 15 maggio, sulla A1 Milano-Napoli, sarà necessario chiudere la stazione di San Vittore, in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli, dalle 11:00 alle 13:30 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Roma: Cassino;

per chi proviene da Napoli: Caianello.