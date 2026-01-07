A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PIAN DEL VOGLIO E AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 7 gennaio 2026 – Alle ore 8:00 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli Panoramica è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Aglio, in direzione Firenze, per ripristino a seguito del maltempo che ha interessato la zona.

Agli utenti in viaggio sulla A1 e diretti verso Firenze si consiglia di utilizzare la A1 Direttissima.