A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO A1/VARIANTE DI VALICO E AGLIO IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 8 gennaio 2026 – Alle ore 9:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio A1/Variante di Valico e Aglio, in direzione Bologna, per consentire le attività antigelo all’interno delle gallerie del tratto.