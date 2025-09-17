A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BIVIO A1/A1 PANORAMICA E AGLIO VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BIVIO A1/A1 PANORAMICA E AGLIO VERSO FIRENZE
Roma, 17 settembre 2025 – Poco dopo le ore 21:30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli Panoramica è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A1/A1 Panoramica e Aglio in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 249.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in viaggio sulla A1 e diretti verso Firenze si consiglia di utilizzare la A1 Direttissima.